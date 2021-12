Vernielingen en brand: vandalen gaan aan de haal met Hilversumse deelscooters

Meerdere Hilversumse deelscooters hebben het afgelopen weekend moeten ontgelden: vandalen hebben er een paar gesloopt, zo laat de politie weten. Een van de scooters werd zelfs in brand gestoken.

Veel van de vernielingen werden zaterdagochtend ontdekt. De scooters werden omver gegooid en vernield. Agenten vonden er onder meer enkele aan de Bussumergrintweg en de 's-Gravelandseweg.

Een dag later was het weer raak: gisteravond werd een geparkeerde scooter in brand gestoken vlakbij het Comenius College, op steenworp afstand van de eerder vernielingen.

Van de vandalen ontbreekt elk spoor. De politie roept mensen die meer weten of mogelijk iets gezien hebben op om zich te melden.

Al eerder vandalisme

Hilversum staat sinds afgelopen voorjaar vol met tientallen groene deelscooters. Gebruikers kunnen de scooters pakken om er mee naar hun bestemming te rijden. Dat werkt met een app.

Vlak dat de scooters in Hilversum werden neergezet was het ook al raak met vernielingen. Daarnaast waren er veel klachten over overlast.