Hilversum wil met cameratoezicht einde maken aan hardnekkige afvaldumpingen

Met het ophangen van camera's hoopt Hilversum een einde te maken aan afvaldumpingen rond ondergrondse vuilcontainers. Al anderhalve jaar klagen Hilversummers en politieke partijen steen en been over de enorme bergen afval rond de containers.

Afvaltoerisme

De GAD heeft sterke vermoedens over waar het gedumpte afval vandaan komt en spreekt zelfs over 'afvaltoerisme'. Met regelmaat treft de ophaaldienst bedrijfsafval aan bij ondergrondse containers en ook mensen uit andere wijken zouden hun afval brengen naar de verschillende containers die nog deels voor iedereen toegankelijk zijn.

Om dit fenomeen een halt toe te roepen, is het idee om alleen de direct omwonenden toegang te geven tot de voor hen aangewezen containers. "Hierdoor kunnen andere inwoners en bedrijven geen gebruik meer maken van deze container, waardoor het capaciteitsprobleem opgelost wordt en de handhavers gericht kunnen handhaven op foutief gedrag", merkt het Hilversumse college op.

Het illegale afvalprobleem is groot. Sinds de coronapandemie is dit veel erger geworden. Dat erkent het college ook. Vooral in het weekend nemen de dumpimgen toe. De tjokvolle containerplaatsen zijn een maatschappelijke en politieke doorn in het oog. Dat heeft geleid tot klachten van inwoners en politieke vragen. Vooralsnog is een goede oplossing niet gevonden.

Problematisch

Het is tijd voor structurele oplossingen. Volgens de gemeente heeft de GAD de afgelopen maanden de meest problematische plekken in Hilversum in kaart gebracht. In de afgelopen anderhalve maand hebben beide partijen een analyse gemaakt van de hotspots, zodat per plek bekeken wordt wat daar illegaal wordt bijgeplaatst en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn.

Ook is gekeken naar de beschikbaarheid van de containers, de netheid en presentatie van de locaties en of alles op en rondom de ondergrondse containers nog intact is. Denk daarbij aan de leesbaarheid van stickers en borden met daarop informatie over bijplaatsen en boetes.