Twee miljoen historische persfoto's uit de provincie voor iedereen toegankelijk

Een schat aan maar liefst twee miljoen persfoto's in het Noord-Hollands Archief (NHA) is vanaf nu voor iedereen toegankelijk. The Beatles in Hillegom, Martin Luther King op Schiphol, of gewoon het veertigjarige jubileum van de bakker op de hoek: al deze gebeurtenissen heeft Fotopersbureau De Boer vastgelegd. En deze collectie is nu via het archief te bekijken.

"Dit zijn twee miljoen persfoto's uit een gigantische periode, van 1945 tot 2004", vertelt Nico Vriend van het Noord-Hollands Archief. "De fotografen hebben alles vastgelegd wat maar enigszins nieuwswaardig was, vooral in de regio Kennemerland."

Ook grote namen kwamen voor de lens van de persfotografen, zoals Bowie in Paradiso, The Beatles in Hillegom en Blokker, maar ook Johan Cruijff en Harry Mulisch. Vriend herinnert ons eraan dat er vaak maar één of twee foto's worden geselecteerd ter publicatie, maar dat er soms wel dertig andere foto's zijn van zo'n belangrijk persmoment, die we nog niet kennen.

Overtypen

Het digitaliseren en toegankelijk maken van de fotocollectie is door vele handen mogelijk gemaakt: honderden vrijwilligers hebben de nauwkeurige handgeschreven administratie van het fotopersbureau overgetypt, een computer scande de negatieven in met een snelheid van 15.000 foto's per dag.

Later waren het weer de vrijwilligers die alle overgetypte beschrijvingen aan de foto's koppelden. "Op den duur hadden zij ook enorme snelheden: we koppelden 30.000 foto's per dag, dubbel zoveel als de computer", vertelt Vriend trots.

Vertienvoudigd

Als je bedenkt dat het archief tot nu toe nog 'maar' zo'n 200.000 foto's in de beeldbank had staan, is het enthousiasme van Vriend voor deze collectie wellicht te begrijpen. "Het is een vertienvoudiging van wat we eerst online hadden staan."