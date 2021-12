Zorgen middelbare scholen door zoveelste lockdown: meer sombere leerlingen

Middelbare scholen in Haarlem zagen de lockdown, die afgelopen zaterdag werd aangekondigd, totaal niet aankomen. "Dit hadden we niet meer verwacht voor kerst", zo vertelt Jan-Mattijs Heinemeijer, rector van het Mendelcollege. Hij en zijn collega's van andere scholen hebben snel moeten schakelen. "Het loopt allemaal, we hebben gisteren alle ouders gemaild, maar ik maak me wel zorgen over de leerlingen."

Vooral het sociale aspect baart Heinemeijer zorgen. De leerachterstanden halen ze wel weer in, verwacht hij. Maar hij ziet het aantal sombere leerlingen groeien. "Het percentage kinderen dat thuiszit en dat somber is, stijgt. En ze hebben achterstanden op sociale vaardigheden, zoals wie ben je?" Hij ziet dat de achterstanden op sociaal vlak veel groter zijn en dat die veel moeilijker in te halen zijn. En daar sluit Bernice van Staalduine, rector van het Kennemer Lyceum, zich bij aan. "Een week geen onderwijs, dat overleven we wel. Maar een week niet naar school, dat hakt erin. Vooral de onzekerheid is vervelend, want waar gaat het heen?"

Ook op het Hageveld College zien de docenten meer sombere leerlingen. "We hebben echt meer kinderen die door het zorgteam besproken worden en doen er alles aan om hen te ondersteunen", zo vertelt rector Peter Stam. "De onderwijs-achterstanden vallen wel mee, maar het sociale ritme is heel belangrijk. Laat de kinderen alsjeblieft weer naar school gaan zodra het kan."

Deze week

De leerlingen van het Mendel College kunnen nog even hun kluisjes leeghalen vandaaag en de onderbouwleerlingen hebben gesprekken met hun mentoren over de lockdown. De eindexamenleerlingen en voor-examenklassen komen nog wel naar school deze week voor hun examentoetsen. En dat geldt ook voor leerlingen van het Kennemer Lyceum. "De toetsweek voor de eerste, tweede en derde klassen hebben we geschrapt. Alleen de voor-examenklassen en eindexamenklassen komen naar school op hun examentoetsen te maken", zo vertelt Bernice van Staalduine. Op het Hageveld gaan alle toetsen voor alle leerlingen gewoon door. De onderbouw moet vanaf morgen online toetsen maken. "We geven de docenten even een spoedles online surveilleren", aldus Stam.

De scholen proberen nog wel iets leuks te organiseren voor hun leerlingen. Zo worden er op het Mendelcollege woensdag oliebollen uitgedeeld aan de aanwezige leerlingen en organiseert het Kennemer Lyceum een aantal online quizzen, zoals 'ken je docent'. "We proberen iets leuks te doen en een sociaal moment in te plannen, want we maken ons wel zorgen over het welbevinden van de kinderen."