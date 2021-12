NH Doet Het! Hoe hou jij het hoofd boven water tijdens deze lockdown?

Nu we om de oren zijn geslagen met een nieuwe lockdown, lijkt de moed er bij de meesten in de schoenen te zijn gezakt. We zijn murw geslagen door de afgelopen twee jaar en het is moeilijker dan ooit om de coronasituatie in perspectief te zetten. Toch zien we in Noord-Holland creatieve oplossingen om het hoofd boven het water te houden.