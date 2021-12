Lucia raakte tijdens de lockdown geïsoleerd: "Ik sloot mezelf een maand lang op"

Met weer een harde lockdown de komende twee weken, gaat Nederland op slot. Dat zo'n lockdown hard aan kan komen weet Lucia, bewoonster van de Hilversumse Bloemenbuurt. Haar werk viel weg, op straat zag ze niemand meer. De schok was zo groot dat ze zich een maand lang thuis opsloot. Tegen NH Nieuws doet ze nu haar verhaal. "Het was een crash op allerlei fronten", vertelt ze.

Plots overlijdt haar beste vriend vlak voor de eerste lockdown. "Hij woonde twee straten verderop en was echt mijn maatje", vertelt Lucia al lopend door haar wijk. Het bij elkaar komen van zwaar verlies plus de heftige maatregelen vanwege het coronavirus, wegen voor Lucia zwaar. "Ik zat door corona in een cocon. Ik heb me toen letterlijk een maand in huis opgesloten."

Voor de coronacrisis is Lucia (40) volop bezig om haar eigen bedrijf op de kaart te zetten. Als freelancer draait ze videoprojecten voor bedrijven. Om haar eigen bedrijf een boost te geven start ze zelfs met een hbo-studie in Amsterdam.

"Vervolgens viel de rest ook weg, freelance-klussen, mijn studie. Dan kom je een keer op de straat en dan zie je ook nog eens niemand, dat was zo unheimisch. Ik was in shock en je reactie is dan je terugtrekken op de plek waar je je het meest veilig voelt, je huis. Het was een crash op allerlei fronten."

Buurvrouw

Het is uiteindelijk de buurvrouw van Lucia die aan de bel trekt. "Zij belde mijn ouders op een gegeven moment. Ze had door dat het niet goed ging." Met hulp van wat mensen om haar heen stapt Lucia langzaamaan de wereld weer in. Het lukt haar alleen niet om haar leven echt op te pakken, zo wil het thuis studeren niet van de grond komen.

"Heel langzaamaan kom je dan naar buiten en ga je weer de mensen opzoeken die het meest vertrouwd voor je zijn. Daar kwam dus ook de Lelie voorbij (buurtcentrum in de Bloemenbuurt, red.) bij." Medewerkers in het buurtcentrum horen van haar worsteling met de studie en bedenken een plan. "Ik mocht een paar keer per week in het buurtcentrum komen studeren. Ze maakten zelfs een gespreksruimte voor mij vrij."