Reacties op overlijden Ed van Thijn: "Hij was een wijs raadsman voor velen"'

De gemeente maakte het nieuws over het overlijden gisteravond bekend. Volgens zijn vrouw en kinderen was hij tot het einde toe betrokken, helder en geestig.

"Hij was een wijs raadsman voor velen", schrijft partijgenoot Lodewijk Asscher op de website van de PvdA. "Ed heeft zijn geschiedenis en zijn identiteit weten om te zetten in een oerkracht. Een indrukwekkende werklust – grenzend aan workaholisme, een grote intellectuele nieuwsgierigheid, de bereidheid om altijd op te staan en altijd in gesprek met zichzelf om te zorgen dat hij aan de goede kant zou staan."

"Respect voor zijn grote inzet"

Premier Mark Rutte schrijft op Twitter bedroefd te zijn door het overlijden. "Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land. Heeft als burgemeester onze hoofdstad door roerige tijden geleid." PvdA'er Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, noemt Van Thijn zijn leermeester. "Bestuurder met de volhardend optimistische roeping discriminatie uit te bannen in roerige tijden."

"Ed van Thijn ademde de stad. Innig geliefd bij talloze mensen die hem hebben gekend. Door zijn belezenheid, charme en zijn diepgevoelde verlangen om het goede te doen", aldus de gemeente Amsterdam. "Wij gedenken Ed van Thijn met ontzag en dankbaarheid en wensen zijn nabestaanden en dierbaren veel sterkte met dit verlies."

Van Thijn was van 1983 tot 1994 burgemeester van Amsterdam, een periode waarin hij vooral nationaal bekendheid kreeg om zijn optreden na de Bijlmerramp in 1992.