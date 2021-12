Vrouw op het strand valt door helikopter en moet naar het ziekenhuis

Volgens een Facebook- en Instagrambericht van de reddingsbrigade vloog de helikopter zo laag, dat de vrouw werd omgeblazen door de wind van de propeller. Volgens KNRM Wijk aan Zee kan het ook aan iets anders liggen: "De val kan door de wind zijn gekomen, maar ook doordat zij schrok van de laagvliegende helikopter", zegt een woordvoerder.

Het zou om een oudere vrouw gaan, die viel tussen de palen van de fundering van een strandpaviljoen.

Oefening langs de waterlijn?

De helikopter was niet van KNRM Wijk aan Zee, of de reddingsbrigade, zegt een woordvoerder van KNRM. "Het lijkt erop dat een andere firma, of reddingshelikopter een oefening deed langs de waterlijn. Wie het precies was, dat weten we niet."

Leden van KNRM en de reddingsbrigade brachten de vrouw 'naar boven', van het strand af en naar de ambulance. Die bracht de vrouw naar het ziekenhuis.