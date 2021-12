Ongevaccineerde danser krijgt geen salaris na weigeren wekelijkse zelftest

De danser is sinds maart 2017 voor onbepaalde tijd in dienst. In oktober kreeg hij te horen dat ook artiesten een coronatoegangsbewijs moesten hebben om het theater in te mogen. Hij liet weten dat hij dat niet wilde en vroeg om een gesprek.

Niet inzetbaar

Na dat gesprek kreeg hij per mail bericht van zijn werkgever. "Wij vroegen om je in voorkomende gevallen te laten testen op het coronavirus. Aan dat verzoek wil je niet voldoen. Dat respecteren en betreuren we. Tegelijk stellen we vast dat je daardoor niet langer als danser en ook niet op een andere manier inzetbaar bent zolang er geen zicht is op een einde aan de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen", stond in een email aan de danser.

Ook stond in de mail dat hij uit coulance niet meteen, maar wel per 1 december geen salaris meer zou krijgen. Later werd het beleid aangescherpt: de dansers moesten zich ook wekelijks testen en het hun werkgever laten weten als ze een positieve zelftest hadden. Dat wilde de danser ook niet. Hij stapte naar de rechter omdat hij wel betaald wil blijven worden.

Redelijk

De kantonrechter stelde vast dat de danser bij repetities en uitvoeringen in nauw contact komt met mededansers. "Gegeven de besmettelijkheid van Corona is de maatregel van gedaagde om wekelijks een zelftest van een danser te vragen en de uitslag daarvan met haar te delen redelijk." Een minder verstrekkend middel om hetzelfde doel te bereiken zou niet goed voorstelbaar zijn.

Verder gaf de werkgever van de man aan een structureel inzetbare vervanger voor de danser te moeten zoeken en de dubbele salariskosten, zeker in deze tijd, niet te kunnen dragen. "Dit alles in aanmerking genomen wordt het belang van gedaagde en allen die van haar afhankelijk zijn zwaarder gewogen dan het belang van eiser bij zijn weigering", vond de kantonrechter.

De danser draagt daarom zelf 'het financiële risico' van het weigeren van de zelftesten en krijgt per 1 december niet meer betaalt.