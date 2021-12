Automobilist met slok op ramt ruim honderd jaar oude woning in Bovenkarspel

Een 20-jarige automobilist uit de gemeente Stede Broec heeft vanavond de gevel van een een ruim honderd jaar oud pand in de Hoofdstraat in Bovenkarspel geramd. De ravage is enorm en de woning is gestut om instortingsgevaar te voorkomen. De bewoners waren thuis op het moment van de crash, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Het pand is een voormalige stolpboerderij, die volgens de Historische Vereniging Oud Stede Broec rond 1910 is gebouwd .

Terwijl de brandweer de woning stutte, hield de politie de automobilist aan. Uit een blaastest bleek dat hij onder invloed was, waarop hij is meegenomen naar het bureau. Getuigen laten weten dat de automobilist veel harder zou hebben gereden dan toegestaan, maar dat kan de politiewoordvoerder niet bevestigen.

