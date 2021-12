Amsterdam NL V Kerst had piekmoment voor theaters moeten zijn: "We kunnen echt even niks"

Door de nieuwe lockdown moeten ook de theaters helemaal dicht. De maatregel komt voor de theaters precies op het verkeerde moment.

"Vanaf oktober ongeveer tot maart verdienen we eigenlijk het geld voor het hele jaar", zegt Filiz Kulan van het Amsterdamse kindertheater De Toverknol. "Het vervelende is dat het tweede jaar achter elkaar de lockdown in het hoogseizoen valt. Dat houdt in dat als de theaters in maart volgend jaar zonder anderhalve meter open mogen we daar niks aan hebben, want daar verdienen we dus niks mee."

Quote "De freelance actrices krijgen vaak ook niet de vergoedingen. Dat vind ik ook heel erg" Filiz Kulan, kindertheater De Toverknol

Kulan moet zestig voorstellingen cancelen. De actrices, die freelance werken, krijgen daardoor niet betaald. "En ze krijgen vaak ook niet de vergoedingen. Dat vind ik ook heel erg." Naar de toekomst kijken is moeilijk. "Op dit moment is het voor ons potdicht zijn. Voor de rest kunnen we echt even niks." Marleen Lamers, zakelijk directeur van theater De Krakeling in Amsterdam, zegt het vooral erg te vinden voor de kinderen die nu niet kunnen komen. "We zouden vandaag een première hebben, daar is gisteren nog flink voor gerepeteerd, technici moeten hun werk nu weer afbreken. Dat soort dingen zijn erg vervelend en hebben veel impact op alle medewerkers."

Quote "Een eerdere sluiting was misschien beter geweest. Maar dat is achteraf" Marleen Lamers, theater De Krakeling

Ze begrijpt de maatregelen wel. "Wij roepen al weken dat we rekening moeten houden met een eventuele sluiting. We hadden natuurlijk gehoopt dat we deze kerstvakantie gewoon open konden. Een eerdere sluiting was dan misschien beter geweest. Maar dat is achteraf. We kunnen nu niets anders dan weer aanpassen." Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) zeiden gisteravond tijdens hun persconferentie dat de lockdown in ieder geval tot en met 14 januari blijft gelden. Wel wil het kabinet de scholen eerder openen als dat weer verantwoord zou zijn.