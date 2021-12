Oud-burgemeester Ed van Thijn op 87-jarige leeftijd overleden

Voormalig burgemeester Ed van Thijn is vanochtend op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1983 tot 1994 burgemeester van Amsterdam, een periode waarin hij vooral nationaal bekendheid kreeg om zijn optreden na de Bijlmerramp in 1992.

De gemeente heeft het nieuws over zijn overlijden op verzoek van zijn vrouw en kinderen vanavond bekendgemaakt. Volgens hen was Van Thijn tot het einde toe betrokken, helder en geestig.

Oorlogsverleden

Van Thijn groeide op in de Rivierenbuurt en moest tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege zijn Joodse afkomst op talloze locaties onderduiken. Hij zat samen met zijn moeder tot twee keer toe vast in kamp Westerbork, door een list van zijn vader wisten ze te ontsnappen. Zijn oorlogsverleden bepaalde vanzelfsprekend de identiteit van Van Thijn.

"Een Joodse politicus", noemde hij zichzelf steevast. "Maar ik wens volstrekt zélf te kunnen bepalen wat dat voor mij betekent en welke relevantie dat voor mij heeft in concrete keuze-situaties."

Via de gemeenteraad van Amsterdam in de jaren 60 schopte Van Thijn het tot Tweede Kamerlid en uiteindelijk in 1982 tot minister van Binnenlandse Zaken. Lang duurde dat niet, het tweede kabinet Van Agt kwam snel in een crisis terecht. In 1983 volgde Van Thijn in Amsterdam Wim Polak op als burgemeester.

Verbijstering bij Bijlmerramp

Een burgemeesterschap dat onlosmakelijk is verbonden met de Bijlmerramp. Een vrachttoestel van het Israëlische El Al stortte 4 oktober 1992 neer op de twee flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in Zuidoost, 43 mensen kwamen om het leven. Ed van Thijn stond wekenlang, soms letterlijk met zijn voeten in het puin, om de hulpverlening en de nasleep te coördineren.