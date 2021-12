Geen kerstboomkopers, wel oliebollen: "Het is eigenlijk uitgestorven"

De harde lockdown komt keihard aan bij ondernemers. Daarnaast was het voor sommigen van hen nog wennen vandaag. Zo zong er toch nog een kerstkoor in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam en had de oliebollenkraam bij tuincentrum Osdorp, waar het vanwege de kerstbomenverkoop normaal gesproken razend druk zou zijn, nauwelijks klanten.

De parkeerplaats was vrijwel leeg. "Je gaat het proberen", zei de oliebollenverkoper. "Je gaat het wel zien. Je doet je best. En dan hopen dat het wat wordt. Het is de eerste dag. Mensen zijn nog aan het kijken. Of en toe komt er iemand langs die het op social media heeft gelezen. Maar voor de rest is het eigenlijk uitgestorven."

De straatmanager van de Haarlemmerbuurt vond het niet netjes om het al geboekte kerstkoor, dat was geboekt om het winkelend publiek te vermaken, af te zeggen. "Ik had ze twee keer geboekt. Ik laat ze vandaag gewoon maar gezelligheid brengen. En zoals je ziet is het eigenlijk best nog wel druk op straat."