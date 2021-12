Post uit hiernamaals: Spaarndammers krijgen laatste kerstgroet van overleden dorpsgenoot

Het moet voor veel Spaarndammers bij het doorspitten van de post een vreemde gewaarwording zijn geweest. Tussen de kerstkaarten zat er één van dorpsgenoot Truus, die eerder dit jaar overleed. "Nog een laatste kerstgroet van Truus", zo luidt de tekst op de enveloppe. "Deze had ze al gemaakt."

Truus Bijl-Kenter - Privé-foto/NH Nieuws

Truus was een fanatiek kaartenmaakster, vertelt haar zoon Richard aan NH Nieuws. "Ze maakte 3D-kaarten, en ze had nogal veel kennissen, dus maakte ze ieder jaar 250 kaarten." Reuma belemmerde haar om de hele dag met haar hobby bezig te zijn. "Ze moest het doseren en had een planning, ze begon in juni al met knippen en doen."

Toen Truus eind oktober overleed, had ze al zo'n 150 zelfgemaakte kerstkaarten voor dit jaar klaarliggen. "Vaak al met naam en sommigen al met postzegel", vertelt Richard. "Zonde om niets mee te doen, daarom heb ik ze met mijn vriendin uitgezocht. Wij draaiden altijd de etiketten voor haar uit. En de kaarten waarvan duidelijk was voor wie ze waren, hebben we opgestuurd."

Quote "Mensen zien het als aandenken, als het laatste kaartje dat ze van Truus kregen" Truus' zoon RicharD

Door het initiatief is er bij tientallen Spaarndammers dus een postume kerstgroet bezorgd. "En iedereen had er een persoonlijk verhaal bij." Richard erkent dat mensen kunnen schrikken als ze post uit hiernamaals in de brievenbus vinden. "Maar ik krijg alleen maar goede reacties. Mensen zien het als aandenken, als het laatste kaartje dat ze van Truus hebben gekregen." 'Lief en ontroerend' Dat de postume groet enorm wordt gewaardeerd, blijkt ook uit de reacties op Facebook. 'Kippenvel', reageert iemand. Een ander noemt het 'verdrietig en mooi', en weer een 'lief en ontroerend'. En ook Richard wordt niet vergeten: "Dank nabestaanden!" Bekijk hieronder beelden van Truus' uitvaart, toen het dorp uitliep om een erehaag te vormen.