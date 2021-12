Een culinair rondje langs de boer: tóch een uitje tijdens eerste lockdowndag

In de auto door de schuur van de boer met een beker chocolademelk in de hand, om daarna boerenproducten te proeven en te kopen. Dat deden veel enthousiastelingen zondag bij akkerbouwbedrijf Visser in Oterleek tijdens de Culinaire Boerderijentocht. Naast de familie Visser deden nog zes andere bedrijven mee.

Eén van hen is Boer Ted uit Zuidschermer. "Ik ga langs alle boerderijen om te kijken wat ze in huis hebben", zegt een bezoeker die daar net is komen aanfietsen. "Dit is ons wekelijkse fietsuitje, maar nu nemen we dit hele rondje mee. Het is een heel leuk initiatief."

"Lekker naar buiten, een rondje langs de boeren. Draag ze een warm hart toe, dat is heel belangrijk", zegt Naomi Nieuwenhuis zodra ze klaar is met het roeren in een grote pan soep. Ze werkt voor een cateringbedrijf en staat vandaag dus bij boer Ted. "Ik heb met de groenten die hier geteeld worden deze soepen gemaakt. Ik gebruik graag streekproducten zoals hier uit de polder. We hebben vandaag pompoensoep en knolselderijsoep." Veel tijd heeft ze niet, want er staan alweer klanten voor de kraam.