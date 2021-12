Noord-Hollandse clubhopper Jan Fransz overleden

AFC'34 waar hij na zijn voetbalcarrière trainer was, meldt zijn overleden via Twitter. Met de amateurclub uit Alkmaar bereikte Fransz als eerste de hoofdklasse. Later was hij hoofd scouting bij AZ.

Met Ajax won Fransz als speler de landstitel en de KNVB-beker in 1960 en 1961. Ook de eerste divisie wist hij te winnen met HFC Haarlem in het seizoen '75/'76.