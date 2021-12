Corona haalt streep door recordpoging atleet Richard Douma

Richard Douma had het Nederlands record op de 10 kilometer willen breken tijdens de Spanderswoudloop in Hilversum. De Zaankanter deelt met Abdi Nageeye het record, maar moest zijn aanval afblazen vanwege een coronabesmetting.

De gedeelde, nationale toptijd blijft daardoor op 28 minuten en 8 seconden staan. Nageeye, deze zomer winnaar van olympisch zilver op de marathon, noteerde deze tijd in 2013 in Brunssum. Douma evenaarde hem dit voorjaar in Berlijn.

De besloten hardloopwedstrijd werd gisteren gewonnen door Cas Lutz in een tijd van 31 minuten 31 minuten en 27 seconden.