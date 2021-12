Dappere Brouwer legt Van de Zandschulp vuur aan de schenen in finale NK tennis

In de finale van de NK tennis heeft Botic van de Zandschulp zijn favorietenrol waargemaakt. De Amsterdammer won in de finale in Amstelveen in drie sets van Gijs Brouwer, die goede weerstand bood aan de nummer 57 van de wereld (3-6, 7-5, 6-4).

De tennisser uit Venhuizen begon uitstekend aan de wedstrijd in NTC De Kegel. De eerste set ging met 6-3 naar de nummer 366 van de wereld. In de tweede set moest Van de Zandschulp alle zeilen bijzetten, want de eerste die twee sets won verzekerde zich van de nationale titel.

Van de Zandschulp speelde slordig en liep meerdere keren hoofdschuddend over het hardcourt. Zoals vaker dit jaar slaagde hij erin om een achterstand om te keren en via een tiebreak pakte de inwoner van Amsterdam de tweede set (7-5). In de laatste set voerde Van de Zandschulp, die het toernooi ook in 2016 won, de druk op bij Brouwer die vervolgens zijn meerdere moest erkennen in de derde set (6-4).