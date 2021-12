Artisklas in zwaar weer: Haarlemmers in actie

Twee coronajaren en verschillende lockdowns hebben er flink ingehakt bij Artisklas. De spaarpot van de kleinste dierentuin van Nederland is zo goed als leeg en daar maakt Harald Ames, de voorzitter van Artisklas, zich zorgen om. "We hebben wel dieren die we moeten verzorgen en verblijven die we moeten verbeteren en daar is geld voor nodig."

Door de verschillende lockdowns is Artisklas duizenden bezoekers misgelopen. En dat zijn allemaal inkomsten die de dierentuin hard nodig heeft. Ames heeft noodgedwongen de entreeprijzen moeten verhogen. "Dat willen we liever niet. We willen de dierentuin zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen." Maar met het oog op de toekomst, ziet Ames geen andere mogelijkheid.

De directe verzorging van de dieren loopt nog geen gevaar. De dierentuin krijgt voer van een supermarkt en dat loopt allemaal door. Maar voor geplande verbouwingen en onderhoud aan verblijven, is geen geld over. En dat kan eigenlijk niet vindt Ames. "Het stoppen van verbouwingen is achteruitgang en dat willen we niet."

Actie voor Artisklas

De dierentuin is geliefd bij veel Haarlemmers en mensen uit de regio Haarlem. En dat de dierentuin het financieel zwaar heeft, is veel mensen dan ook niet ontgaan. Zo heeft de Haarlemse ondernemer Sjoerd Banning, vlak voor de lockdown nog een oliebollenactie opgezet bij zijn IJzerhandel in de Marnixstraat. "We maken oliebollen en die geven we gratis weg. En als mensen iets willen sponsoren voor Artisklas, dan is dat mogelijk."

Harald Ames kwam zelf ook even kijken en vindt de actie hartverwarmend. "Dit soort acties zijn wel heel erg leuk, echt geweldig." Uiteindelijk heeft Banning meer dan 1.000 euro opgehaald met de oliebollen en dat was ook het streefbedrag. "Dat is voor ons echt een gigantisch bedrag", vertelt Ames. "Dat kunnen we allemaal gebruiken voor de verblijven en dat is hard nodig."