Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee ook afgelast

Het komt niet helemaal als een verrassing, de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee is ook afgelast. Begin deze maand werd al bekend dat vanwege de coronamaatregelen de nieuwjaarsduik in Zandvoort als die in Bloemendaal aan Zee zijn afgelast. Voor het tweede jaar op rij wordt er niet gedoken in de zee op 1 januari.