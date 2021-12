Hans sluit zijn grand café vanwege nieuwe lockdown: "We zijn geen jojo"

Horecaondernemer Hans Bezembinder sluit de deuren van zijn Stadskaffee Laurens aan het Kerkplein, een begrip in de Alkmaarse binnenstad. Door 'de abrupte keuze' voor een lockdown heeft het ondernemersperspectief volgens hem opnieuw een flinke dreun gekregen. "Je stelt jezelf dan de vraag: kunnen we deze Mercedes nog blijven rijden of gaan we fietsen? Nou ik ga fietsen."

Privéfoto

Het besluit om de deuren van het café-restaurant te sluiten was niet eenvoudig, geeft hij toe. Toch spookte het al langer door z'n hoofd. "Het is een moeilijke keuze, maar niet eentje die ik over één dag heb gemaakt." Dinsdag leek het er nog op dat de horeca open zou blijven, maar gisteravond maakte het demissionaire kabinet bekend dat ook alle cafés en restaurants tot 14 januari volgend jaar moeten sluiten. Dat was voor Hans, die meerdere zaken heeft opgezet, de druppel. "Misleidend, en niet helder", bekritiseert hij de communicatie uit Den Haag. 'Dit kan niet' "Dit beleid kan niet. Als ze dinsdag hadden aangegeven dat de horeca dicht moest, dan hadden we daar op in gespeeld", vertelt hij aan NH Nieuws. Hij benadrukt dat zijn beklag niet is bedoeld als aanval op de verantwoordelijk ministers, maar dat hij het kabinet wel wil aanspreken op het beleid. "Na twee jaar corona kun je niet zeggen je mag openblijven, zodat wij op dinsdag alle inkopen doen en dan zeggen jullie moeten dicht." Tekst gaat door

Stadskaffee Laurens in Alkmaar - NH Nieuws/Daphne Adrichem

De vergelijking met de situatie in Engeland die tijdens de persconferentie werd gemaakt, schoot de ondernemer in het verkeerde keelgat. Zo erg als in Engeland, waar deze week recordaantallen nieuwe besmettingen werden geregistreerd, is het in Nederland volgens hem niet. "Ze zitten daar met zijn allen in een stadion voetbal te kijken en ook zijn de cafés daar gewoon open", aldus Hans. "En dat ze dan durven te vergelijken met Engeland en aangeven dat we daarin mee moeten gaan. Dat is gewoon dingen verzinnen die niet waar zijn." Geen perspectief Hij vraagt zich af of het kabinet met de huidige lockdown de economie niet onevenredig veel schade toebrengt. "Stel je voor dat over een aantal weken blijkt dat het niet zo erg is met besmettingen, dan is alles voor niets geweest. We zijn geen jojo!" En juist die onzekerheid, 'het gebrek aan ondernemersperspectief', dat vergeten ze in Den Haag, vertelt hij. "In tijden van krapte is het van belang om voorzichtig te zijn met je personeel, want ze kunnen overal aan de slag."

Quote "Het rijmt niet en biedt voor de komende jaren absoluut géén perspectief!" HANS BEZEMBINDER, horecaondernemer

Hans vindt dat het beleid niet solidair genoeg is. "Mijn personeel bouwt vakantiedagen op", vertelt hij. "Dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen, maar ik krijg maar tussen de 60 en 70 procent vergoed voor de kosten van mijn personeel en vaste lasten. De ondernemers zelf, die krijgen niks", benadrukt hij. Hij zou het eerlijker vinden, als iedereen iets zou inleveren: "Dan doen we het echt met zijn allen, maar er zijn er altijd een paar die het niet kunnen missen, dat begrijp ik. Nu staan we toch echt met zijn allen met de rug tegen de muur." Hans zegt dat zijn 28 medewerkers begrip voor de beslissing hebben. "Het personeel schrok wel, maar we hebben een goede band. Ik heb ze via een mail laten weten dat ze zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over de inkomsten. Dat hoort er namelijk ook bij: netjes afsluiten."



Voor zichzelf en zijn personeel ligt het besluit van sluiting vast. Maar mochten Hans' kinderen Maud (28) en Niels (32) besluiten het stokje te willen overnemen, zal hij 'er alles aan doen om het te laten slagen'. "Ik hoop dat mijn kinderen met dezelfde positieve, gezonde energie later iets moois kunnen en mogen neerzetten", spreekt Hans vanuit zijn hart. "Hoe trots kun je dan zijn als vader?" Voor nu hoopt hij dat ook zij inzien dat het niet de juiste periode is om de deuren open te gooien. "Dit is erg, maar je wilt je kinderen ook beschermen, ze hier niet mee opzadelen. Ze kunnen beter een andere mooie baan gaan zoeken." Veel Alkmaarders hebben Hans laten weten het jammer te vinden dat hij ermee stopt. "Ik heb te veel reacties ontvangen, van 'shit', 'sterkte' tot aan 'ik begrijp het, maar overweeg je beslissing nog eens'. Mijn beslissing staat vast, maar als mijn kinderen zeggen 'ik wil door, het stokje overnemen', dan maak ik mij hard voor mijn kids." 'Spijtig en heftig' Edwin Kat, eigenaar van Proeflokaal De Boom en een goede kennis van Hans, laat weten de beslissing van Hans 'spijtig en heftig' te vinden. "Ik vind het wel een dingetje, dat een markante horecaondernemer uit Alkmaar zo'n besluit moet nemen. Dat zet je zelf wel tot nadenken", vertelt hij aan NH Nieuws. Er is ondanks de gedwongen sluiting geen haar op Kats hoofd die er aan denkt de zaak permanent te sluiten. "Voor ons is het geen optie om de handdoek in de ring te gooien. We hebben gisteren drie keer 'Je krijgt de lach niet van ons gezicht' gedraaid, dat zegt genoeg."

Quote "Maar mijn trots, dat pakken ze me niet af" Hans Bezembinder - horecaondernemer

Volgens Alkmaarder en mede-horecaondernemer Kees Jong van de 'Kleine Brouwerij' is het in dit ondernemingsklimaat is vrijwel onmogelijk een gezonde horecazaak te hebben'. "Ik begrijp het volledig dat ondernemers de stekker eruit trekken." Daarnaast ziet hij dat een belangrijke zaak uit het centrum van Alkmaar verdwijnt. "Zaken zoals Laurens bepalen de standaard en zijn een begrip, eeuwig zonde als dit soort zaken stoppen." Niet alleen in Alkmaar gaat het nieuws rond, vanuit het hele land ontvangt Hans reacties. "Ik ontvang reacties uit de doelgroep zelf, maar door de jaren heen heb ik veel mensen leren kennen, die leven ook allemaal heel erg mee." Ondanks de teleurstelling, realiseert Hans zich goed wat hij de afgelopen vijftig jaar in zijn ondernemersleven heeft opgebouwd. "Het ondernemersklimaat is zo verpest, ook voor iemand die eigenlijk op zijn retour is, die het allemaal wel goed vindt. Ik had mij een ander afscheid voorgesteld. Maar mijn trots, dat pakken ze me niet af."

Schande 😡schande😡schande😡. Het houd een keer op 😡en dat punt is nu bereikt . Weer gaan we dicht 😡weer straks met... Posted by Hans Bezembinder on Saturday, December 18, 2021