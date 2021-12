Horeca, scholen, winkels en theaters verrast en verbijsterd door plotselinge harde lockdown

Ook voor Arno Koek, eigenaar van boekhandel Blokker in Heemstede kwam de aankondiging van de harde lockdown als een donderslag bij heldere hemel. “Dit had ik na de persconferentie van afgelopen dinsdag absoluut niet meer verwacht. Toen het nieuws naar buiten kwam dat we weer dichtmoeten, was het een enorme domper. Ik heb er ook slecht van geslapen.” Zaterdag was het volgens Koek ‘bizar druk’ in de winkel omdat iedereen nog last-minute kerstcadeaus wilde kopen. “Maar iedereen gedroeg zich keurig.”

Cabaretière Mylou Frencken deelt de frustratie van Vooges. Zonder dat ze zich er bewust van was, vond zaterdagmiddag voorlopig de laatste voorstelling plaats in het door haar opgerichte Theater de Liefde. “Wij moesten echt even bijkomen van deze nieuwe realiteit. Misschien niet helemaal realistisch, maar tot zaterdagochtend hadden wij dit echt niet aan zien komen”, aldus een aangeslagen Frencken.

“We hebben weer alle koelcellen vol voor het weekend. Dan kunnen de maatregelen niet op maandagochtend ingaan, maar moet het per se de volgende ochtend”, aldus Vooges die onder andere eigenaar is van Vooges Centraal en Vooges Bloemendaal. “Wel eerst de scholen openhouden wetende dat daar de meeste besmettingen plaatsvinden, en dan opnieuw de horeca hard aanpakken. Wij blijven gepakt worden.”

Basisscholen kregen tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag al te horen dat ze een week eerder hun deuren moesten sluiten. Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat ook het middelbaar en hoger onderwijs vanaf maandag dicht moeten blijven. “Ik denk dat de rek er bij docenten en leerlingen nu wel uit is”, zegt Jan Henk van der Werff, rector van het Stedelijk Gymnasium Haarlem.

Veel leerlingen waren aan het leren voor de toetsweek die komende week plaats zou vinden. Voor de bovenbouw en eindexamenklassen lijkt deze gewoon door te kunnen gaan, maar de kans is groot dat leerlingen uit de onderbouw voor niets hebben geleerd. “Deze plotselinge aankondiging van het kabinet is natuurlijk enorm kort dag, dus van onze docenten en leerlingen vraagt dit alles veel veerkracht”, aldus Bernicé van Staalduine, rector van het Kennemer Lyceum in Overveen.

“Om na weken van voorbereiding op de toetsweek een dag van tevoren te horen dat het niet doorgaat, is zwaar”, aldus Van Staalduine. “We krijgen veel berichten van ongeruste leerlingen die willen weten of ze nou wel of niet door moeten gaan met leren.”

Online lessen

Ook op het Atheneum College Hageveld in Heemstede zou maandag voor alle jaarlagen de toetsweek beginnen. “Het is nog afwachten welke jaarlagen op school kunnen komen om hun toetsen te maken”, zegt rector Peter Stam. Wel is zeker dat het Hageveld volgende week geen online lessen gaat geven. “In januari zullen we online lesgeven, als de harde lockdown dan nog voortduurt.”

Het Stedelijk Gymnasium gaat zeer waarschijnlijk de aankomende week ook geen online les geven. “Ik denk dat het leerrendement van online lessen vlak voor de vakantie niet groot is”, stelt Van der Werff. “Zo'n laatste week voor de vakantie zetten we als school in op verbindende activiteiten voor leerlingen. Echt zo jammer dit, want juist daar is nu zoveel behoefte aan.”

De aangekondigde maatregelen gelden tot 14 januari aanstaande. Op 3 januari besluit het demissionair kabinet over de invulling van het onderwijs vanaf 10 januari: fysiek of online.