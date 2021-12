Kat overleden bij woningbrand Zuid-Scharwoude, hond gereanimeerd

Aan het Melkpad in Zuid-Scharwoude is vannacht in een woning brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Na twee uur blussen was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is een kat door de brand overleden. Ook is de hond van de bewoners door de brandweer uit het huis gehaald en later naar een dierenpension gebracht, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio NHN weten.