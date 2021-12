Hoorn komt in actie voor Serious Request: "Ik maak me graag hard voor het thema"

Verschillende actievoerders uit Hoorn zamelden vandaag geld in voor 3FM Serious Request. De landelijke actie startte vandaag en staat dit jaar in het teken van het bestrijden van ontbossing en klimaatverandering. Met een tweedehandsmarkt, een online veiling en een SUP-marathon in de haven werd ruim 2.500 euro ingezameld.

Hoorn komt in actie voor Serious Request - NH Nieuws

De acties waren een initiatief van GroenLinks Hoorn en Operatie Klimaat West-Friesland. "Het thema van dit jaar is natuurlijk helemaal in ons straatje. Daar wilden we graag een bijdrage aan leveren. Daarom zijn we bij elkaar zijn gaan zitten om ideeën te bedenken", vertelt Kirstin Buis van Operatie Klimaat West-Friesland. Radiozender 3FM doet de actie dit jaar voor het eerst in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Daarvoor keerde het Glazen Huis na drie jaar afwezigheid terug, welke symbool staat als broeikas. De Hoornse actievoerders hadden ook een (broei)kas beschikbaar en organiseerden een rommelmarkt in een kas van de Historische Tuin in Blokker. "Mensen uit de omgeving hebben hier vanochtend spullen gebracht die ze wilden doneren aan het goede doel. Die hebben we vandaag verkocht", vertelt Buis. Suppen Aan de andere kant van de stad, in de haven van Hoorn, doet Marion van der Bijl een SUP-marathon. In een halve dag wilt ze 75 rondjes om de bierkade heen ‘suppen’, ofwel staand peddelen op een surfboard. Donateurs konden haar sponsoren, wat zelfs voorafgaand aan de actie al 2.000 euro in het laatje bracht. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jorik Simonides // WEEFF

"Het thema klimaat daar maak ik me graag hard voor", roept Van der Bijl vanaf haar supboard. Haar vriend supte mee ter ondersteuning, net als 3FM DJ Timur Perlin die de actie graag van dichtbij wilde zien. Het geld van de actie wordt nog druk geteld, maar de actievoerders konden meedelen dat de teller rond 17.00 uur ’s middags al stond op 2.500 euro.