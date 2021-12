Bevliegingen van Gudmundsson helpen AZ over dood punt tegen Willem II

Gesteund door de goede resultaten van de afgelopen weken, begon AZ sterk aan de wedstrijd tegen Willem II. De Alkmaarders bleven de afgelopen zeven officiêle wedstrijden ongeslagen en wonnen vorige week bij koploper Ajax (1-2). Tegen de Tilburgers leek een grote score in de maak, want na zeven minuten raakte Jesper Karlsson de lat uit een vrije trap en twee minuten later bediende de Zweed Dani de Wit die vervolgens de 1-0 op het bord zette.

Uit het niets

Karlsson bevestigde binnen het kwartier echt een haat-liefde-verhouding met de lat de hebben. Opnieuw raakte de buitenspeler het houtwerk uit een vrije trap van een meter of 22. Een zorgeloos AZ slaagde er vervolgens niet in om de sterke openingsfase door te trekken en zag Willem II daardoor uit het niets langszij komen. Fredrik Midtsjø leed slordig balverlies en na een steekbal rondde Elton Kabangu tien minuten voor rust koelbloedig af: 1-1.

Pavlidis, die in de zomer overkwam van Willem II, was vlak na rust dichtbij een voorsprong voor AZ. De Griekse spits zag zijn stift alleen net naast het doel van Timon Wellenreuther belanden. Aan de andere kant hield doelman Peter Vindahl vervolgens op de been met een prima redding op de inzet van de doorgebroken Kabangu.

Gelukspingel

Wat volgde was een moeizame wedstrijd waarin beide ploegen weinig kansen wisten te creëren. De doorbraak moest uiteindelijk via de VAR komen die AZ een penalty toekende nadat invaller Albert Gudmundsson naar de grond werd gehaald. Nikos Michelis kon met rood vertrekken en de IJslander schoot met heel veel geluk raak. De bal ketste tegen de paal en ging vervolgens via de rug van Wellenreuther in het doel.

In de slotfase liep AZ uit naar een ogenschijnlijk makkelijke overwinning. Vier minuten voor tijd nam Gudmundsson de bal goed mee en legde de bal geplaatst in de hoek en in de 89e minuut werd diezelfde Gudmundsson bediend door invaller Ernest Poku en legde de bal vervolgens over Wellenreuther: 4-1.

De Alkmaarders zijn dankzij de overwinning op Willem II geklommen naar de vijfde plaats in de eredivisie. Met 29 punten uit 17 wedstrijden heeft het slechts één punt minder dan nummer vier Vitesse. Bij overwinningen kunnen FC Twente en Cambuur nog over AZ heen.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Gudmundsson/61), Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, Midtsjø, De Wit; Sugawara, Pavlidis, Karlsson (Poku/88)