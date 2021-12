VOC opent aanval op Venlo met klinkende zege in rechtstreeks duel om koppositie

De handbalsters van VOC hebben een overtuigende overwinning op Venlo geboekt. In Sporthal Elzenhagen waren de Amsterdammers met 32-23 te sterk voor de lijstaanvoerder. Daarmee komt VOC gelijk in punten met de koploper.

Rachel de Haze: "Onze goede start was bepalend voor de wedstrijd" - NH Sport/Frank van der Meijden

Kim Molenaar was belangrijk met een 100% score op haar zes strafworpen - NH Sport/Frank van der Meijden

Winterkampioen

De voorsprong die VOC had opgebouwd bleef ook na rust gewaarborgd. De thuisploeg bleef lange tijd vijf punten voor staan tegen de Venlonaren. Heel even dachten de Limburgers aan te haken bij een stand van 23-20, maar na een time-out van De Haze stelde VOC orde op zaken. In de eindfase liep VOC uit naar een klinkende 32-23 overwinning. Kim Molenaar zou uiteindelijk met elf doelpunten, waarvan zes rake strafworpen, de topscorer worden aan de zijde van de Amsterdammers.

Door de zege komt VOC nu op gelijke hoogte in de stand met Venlo. Beide ploegen hebben 24 punten uit dertien wedstrijden. De Amsterdammers hebben echter een betere doelsaldo en gaan daarom als nummer één de winterstop in.

Later volgt op deze website de samenvatting van het duel tussen VOC en Venlo.