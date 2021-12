Beverwijkse nagelstudio vlak voor sluitingstijd overvallen

Een nagelstudio op de Breestraat in Beverwijk is vlak voor sluitingstijd, rond 16.50 uur, overvallen. De politie is op zoek naar twee daders.

Op het moment van de overval was het druk op de Breestraat, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de overval raakte niemand gewond.

De daders zijn op de vlucht geslagen. Het gaat om twee mannen met donkere kleding. Een van hen heeft een zwart mondkapje en is rond de 20 jaar oud. Ook had hij een donkergekleurde, linnen tas bij zich. Of de overvallers ook iets buit hebben gemaakt, kan de politie nog niet zeggen.

Rust teruggekeerd

Een medewerkster van een winkel in de Breestraat had in eerste instantie niet door dat de nagelstudio was overvallen. "Ik zag twee jongens heel hard voorbij rennen, maar toen had ik nog niet door dat het om een overval ging. Daarna hoorde ik een hoorde ik mensen schreeuwen. Pas later bleek het dat het een overval was geweest."

Hoewel het op het moment van de overval druk was in de Breestraat, is de rust nu teruggekeerd. "Het is inmiddels rustig hier in de straat", vertelt de medewerkster.