Korfbal: Groen Geel hard onderuit bij PKC

In de Korfbal League heeft Groen Geel een forse nederlaag geleden op bezoek bij PKC. De ploeg van coach Daniel Harmzen verloor in Papendrecht met 27-13.

In de openingsfase waren de bedoelingen van een van de favorieten in de Korfbal League al duidelijk. Binnen zes minuten stond de thuisploeg met 4-1 voor, maar Groen Geel toonde zich slagvaardig. Dankzij twee treffers van Terrenc Griemink en een afstandsschot van Carlo de Vries bleven de Zaankanters in het spoor.

Vervolgens liep PKC weg bij de bezoekers. Laurens Leeuwenhoek, die uiteindelijk acht treffers zou maken, nam PKC bij de hand en nam voor rust een derde van de totale productie voor zijn rekening. Bij rust keek Groen Geel tegen een achterstand van tien punten aan: 15-5.

In de tweede helft gaf PKC opnieuw gas en liet het Groen Geel kansloos. De doelpuntenmachine van de koploper was op dreef en hield pas op bij 27 treffers tegenover slechts 13 van Groen Geel. De korfballers uit Wormer staan na de nederlaag voorlaatste met twee punten uit vijf wedstrijden.

Vanavond om 20.00 uur speelt KZ tegen KCC en neemt Blauw-Wit het op tegen Dalto.