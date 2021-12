Knappe zilveren WK-medaille voor Kamminga, goud voor estafetteploeg

Arno Kamminga heeft een uitstekende prestatie op de WK kortebaanzwemmen geleverd. De Amsterdammer veroverde de zilvere medaille op de 200 meter vrije slag. In de eindsprint kwam Kamminga (2.02,42) net tekort om de Amerikaan Nic Fink (2.02,28) te verslaan. Op de estafette won hij samen met Kira Toussaint, Thom de Boer en Naomi Kromowidjojo goud.

Op de 100 meter vrije slag greep Kamminga op vrijdag al net naast de medailles. Op de 200 meter leek het de uitgelezen kans voor Kamminga om de wereldtitel te grijpen, omdat Adam Peaty niet aanwezig is in Abu Dhabi. Ook op de Olympische Spelen in Tokio greep Kamminga zilver, twee keer achter Peaty.

"Natuurlijk wil je winnen en ik ging voor het goud", zegt Kamminga na zijn race tegen de NOS. "Maar, ik ben geen kortebaanspecialist. Dat keren en starten is niet voor mij weggelegd, ik moet het hebben van het zwemmen. Het ging wel zoals ik wilde en voor mij ging het lekker. Dit is hartstikke mooi zilver."

Toussaint

Voor Kira Toussaint verlopen de WK kortebaan nog niet helemaal naar wens. De zwemster uit Assendelft, die vrijdag op de 100 meter rugslag als vierde eindigde, bleef op de 200 meter rugslag ver weg van de medailles. Met een tijd van 2.04,74 eindigde Toussaint als zevende.

"Ik hield het gewoon niet meer vol", zegt de regerend Europees kampioene op de 100 meter rugslag, na haar race. "Ik heb er heel hard voor gestreden, maar dit is ook een slechte tijd. Met mijn beste tijd zou ik hier zilver hebben gewonnen."

Goud

Op de estefette was het wel raak voor Toussaint, die de race begon. De zwemster nam het gelijk op tegen zeven mannen en keek daardoor tegen een achterstand aan. Maar sterke optredens van Kamminga en Kromowidjojo maakten dat ongedaan. Thom de Boer pakte tegen zes vrouwen het voordeel. De Amsterdammer begon als zesde en tikte uiteindelijk een seconde eerder aan dan de Verenigde Staten. Met 1.36,29 bleef Nederland slechts 2 honderdsten boven het eigen wereldrecord.