Veel publiek voor broodbankactie Grote Kerk: "Het gaat heel hard"

Wie een brood wilde kopen voor het goede doel in de Grote Kerk in Haarlem, moest er op tijd bij zijn vandaag. De speciaal gebakken broden door bakkers van de Haarlemse bakkerij Van Vessem, gingen als warme broodjes over de toonbank. "Het gaat inderdaad heel hard", vertelt Fanny die achter de broodbank staat. "De verkoop begon om 13.00 uur en om 14.30 uur zijn we wel uitverkocht."