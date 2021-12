Kerstdrukte in winkelstraten: gemeenten waarschuwen voor drukte

Het is al een groot deel van de middag druk in de winkelcentra en binnensteden. Het is het laatste weekend voor kerst en mogelijk de laatste dag dat de winkels open zijn, vanwege de harde lockdown die het demissionaire kabinet naar alle waarschijnlijkheid vanavond aan gaat kondigen. Gemeenten waarschuwen voor de drukte en roepen mensen op zich aan de coronaregels te houden.

Drukte in Haarlems Centrum - NH Nieuws/Jelle Dijkstra

Veel Haarlemmers willen vandaag nog wat kerstinkopen doen. Centrum manager Falco Bloemendaal zegt dat het druk is op de laatste zaterdag voor kerst. Hij weet niet hoeveel dat te maken heeft met de aanstaande harde lockdown. "Ik denk niet dat het drukker is dan tijdens kerstinkopen van eerdere jaren. Het is zo vlak voor kerst altijd wel druk natuurlijk." De nu al geldende coronamaatregelen zorgen er volgens Bloemendaal wel voor dat het drukker is. "Er zijn geen koopavonden nu en de shoptijden zijn ook korter, dan kan je dit ook wel verwachten. Maar ik krijg geen signalen dat het dramatisch druk is." De gemeente Haarlem staat ook klaar om de winkeliers te helpen. "De gemeente pakt het fantastisch op", zegt Bloemendaal, "We hebben stewards lopen en winkeliers en op de markt weten we inmiddels ook wel hoe we met de drukte om moeten gaan."

Quote "Kom je naar de stad? Winkel dan gericht en hou het bezoek kort" Gemeente Alkmaar

Andere drukke plekken Op andere plekken in de provincie is de drukte ook te merken. Volgens de druktemeter is het redelijk druk in het centrum van Hilversum. Klanten worden daar opgeroepen om, waar dat kan, op een rustiger moment terug te komen. In Alkmaar laat de gemeente dat het druk is. Er wordt opgeroepen je aan de maatregelen te houden. "Kom je naar de stad? Winkel dan gericht en hou het bezoek kort. Vind je het te druk in een winkel? Wacht even buiten of bezoek eerst een andere winkel." Ook in Amsterdam worden de kerstinkopen gedaan. De gemeente waarschuwt voor de drukte. Voor de deur van De Bijenkorf op de Dam staat een rij.

Het is op dit moment druk in de Kalverstraat en omgeving. Houd je aan de coronamaatregelen. pic.twitter.com/binsu0GwSX — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) December 18, 2021