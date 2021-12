Twee Noord-Hollanders in finale NK Online Debatteren

"Maar als je ervoor strijdt, wil je natuurlijk winnen. Niks van wat ik doe, doe ik half dus dan wil je resultaten behalen. Het verschil in onze eindcijfers was minder dan een tiende, dat maakte het een beetje pijnlijk. Uiteindelijk hebben mijn vriend en ik geproost op de vierde plek."

"Het was na de prijsuitreiking een beetje zuur", zegt Stephanie Onclin aan de telefoon. De fractievoorzitter van VVD Zaanstad deed mee aan het kampioenschap om de derde plek te verdedigen van vorig jaar, maar ook om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Aan de voorronden deden 72 kandidaten mee, dus de kans op een finaleplek was sowieso klein. "Na de voorronde was ik zelf niet heel tevreden", zegt Onclin. "Ik had me er al bij neergelegd dat ik de finale niet zou halen. Toen kreeg ik gisterochtend alsnog een mailtje met een felicitatie." Haar gevoel bleek niet helemaal te kloppen, want haar debat was het beste van de hele voorronde.

Druk

"Op het moment dat je daar zit voel je toch de druk en wil je het toch goed doen. Uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ik dit heb mogen doen." Lachend: "Maar het duurde even voordat ik me daarvan kon overtuigen. Nu eerst kerstvakantie vieren en dan op naar maart. Daar heb ik ook superveel zin in, we gaan leuke dingen doen de komende maanden."