TERUGKIJKEN: Live video verlichte boerderijenroute in Schellinkhout

Afgelopen vrijdag kon je op diverse plaatsen in West-Friesland een kijkje nemen bij verlichte boerderijen. Onze verslaggever Ehwald ging kijken in Schellinkhout bij de melkveeboederij van Ingrid De Sain.

Verslaggever Ehwald Rietveldt ging de route lopen in een livevideo en kwam langs gezellige verkoopstalletjes tot een heuse stal drive-in. Je ziet het allemaal in deze video.

Toen LTO zich terugtrok na bericht van de gemeenten, namen ondernemers het heft in eigen handen. Eén daarvan was Ingrid de Sain. "LTO mag − als organisatie − haar naam niet eraan verbinden. Maar alle locaties doen individueel hieraan mee", vertelde de ondernemer eerder deze week aan NH Nieuws/WEEFF. "Ze zijn bereid hun stalletjes en kraampjes open te stellen voor bezoekers."

De verlichte boerderijenroute is een landelijk initiatief van Boeren en Tuinders pakken uit. Vorig jaar werd de route afgelast vanwege corona. Toch reden er toen veel bezoekers langs de verlichte route door Twisk en Drechterland. Ook dit jaar gooide corona roet in het eten, LTO Noord kreeg afgelopen dinsdag van de gemeente Medemblik en Drechterland te horen dat de tocht niet door kon gaan.

