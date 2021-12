Hoorn komt in actie voor 3FM Serious Request met Benefiet in de kas

GroenLinks Hoorn en Operatie Klimaat Westfriesland nemen het initiatief om ook vanuit Hoorn een steentje bij te dragen aan inzamelingsactie Serious Request van radiozender 3FN. Door middel van verschillende activiteiten proberen de initiatiefnemers geld in te zamelen voor het goede doel. Vanmiddag zijn alle acties te volgen via WEEFF Radio tussen 15.00 tot 17.00 uur.

Serious Request staat dit jaar in het teken van ontbossing en klimaatverandering. Het Glazen Huis keert dit jaar terug na drie jaar afwezigheid en staat in Amersfoort, waar vier 3FM-dj’s in de week voor Kerst worden opgesloten. Het Glazen Huis staat daarmee symbool voor een broeikas waarin de temperatuur tot grote hoogte kan stijgen.

Acties

In en rond Hoorn komen verschillende mensen in actie om geld in te zamelen voor dit probleem. In Blokker organiseert men de actie Benefiet in de kas, met onder meer een Tweedehandsmarkt in de kas in Blokker.

Aan de Koewijzend 4 in Blokker kunnen mensen tot 13:00 uur tweedehands spullen brengen voor de verkoop. Tussen 14:00 en 17:00 uur is de doorloopmarkt. De opbrengst van deze spullen gaan naar Serious Request.

In de haven van Hoorn organiseert Marion van der Bijl een SUP-marathon, waar ze het om 14:30 opneemt tegen andere SUP-deelnemers. Presentator Otto Wijnen doet verslag van alle activiteiten, die rechtstreeks worden uitgezonden op WEEFF Radio. De muzikale begeleiding is in handen van de Hoornse bands Olieplatform en Mannen van Stavast.