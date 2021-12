Tien aanhoudingen bij blokkeeractie kazerne Marechaussee op Schiphol

Een deel van de Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp is vanmorgen geblokkeerd door actiegroep Stop the War on Migrants. De Marechaussee heeft vanmorgen twee mensen aangehouden. Bij het beëindigen van de demonstratie zijn er nog acht mensen aangehouden.

Een woordvoerder laat weten dat de actiegroep hekken blokkeert, maar dat de Marechaussee door kan gaan met het werk.

De actiegroep blokkeert de kazerne vanwege Internationale Migrantendag. Ze protesteren onder andere tegen de grensbewaking in Europa. "Op deze locatie worden ook mensen getraind voor die grensbewaking", vertelt een woordvoerder van Stop the War on Migrants. Hij laat weten dat bij het begin van de actie twee leden van de groep zijn aangehouden die zich met ijzeren buizen vastgemaakt hadden aan een hek.

Volgens de woordvoerder Marechaussee blokkeerden ze de hoofdingang en gingen ze niet weg toen dat werd gevraagd. "Dit hek moet toegankelijk blijven. Hulpdiensten moet erin en eruit kunnen", zegt ze.

Aanhoudingen

De Marechaussee heeft in overleg met de gemeente Haarlemmermeer besloten dat de actiegroep rond 10.00 uur moet vertrekken omdat de actie niet van tevoren aangekondigd is. "Het is een richttijd", laat de woordvoerder weten, "Er wordt nog bekeken of de demonstratie op een andere plek verder mag gaan, of dat ze helemaal moeten stoppen." De actiegroep is het daar niet mee eens en noemt het een 'schending van het recht op demonstratie.'

De Marechaussee heeft de actie beëindigt, maar acht leden van de actiegroep wilden niet vertrekken. In totaal zijn er tien demonstranten aangehouden.