IJshockey en glühwein bij laatste publieke optreden burgemeester Heerschop

"Het is een rustig dagje", lacht waarnemend burgemeester Karen Heerschop van Beemster. "Een toespraakje en verder lekker chocolademelk drinken." Ze kijkt naar een opgezette ijsbaan aan het Verzetplein, midden in een woonwijk in Zuidoostbeemster. Die blijft open tot en met 8 januari.

"Bij de fusie tussen Purmerend en Beemster was er een mogelijkheid wat leuks te organiseren rond de Verbindingsfeesten", vertelt mede-organisator Minke Lammers. De fusie gaat in vanaf het nieuwe jaar. "Wij waren de organisatie die het kinder- en gezinsprogramma mochten organiseren." Door corona kon het grootste gedeelte van de Verbindingsfeesten niet doorgaan, maar de ijsbaan dus wel. Ook doen veel bewoners mee aan het Beemster Light Festival door buiten lichtjes op te hangen.

Saamhorigheid

Na 1 januari neemt burgemeester Don Bijl de hele gemeente Purmerend onder zijn hoede en zal Heerschop vertrekken. Ze heeft nog twee gemeenteraadsvergaderingen voor de boeg, maar dit is haar laatste echt publieke optreden. Ze is trots. "Dat er zoveel uit een gemeenschap kan komen, dat mensen zoveel saamhorigheid hebben dat ze er met z’n allen de schouders onder zetten en dit resultaat neerzetten. Het is natuurlijk heel leuk om dit als laatste te doen in zo’n laatste maand."

Heerschop vertrekt met een dubbel gevoel, want ze had nog best even willen blijven. Ze denkt dat de fusie Beemster goed zal doen. "Ik heb er veel vertrouwen in, we zijn de afgelopen tijd naar elkaar gegroeid. Ik denk dat er voor Beemster veel kansen liggen, want in een grotere gemeente zijn er meer dingen mogelijk. Als je dan deze drive hebt, komt er veel goeds uit. Daar ben ik van overtuigd."