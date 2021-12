Tientallen versierde trekkers maken kerstrit met verstandelijk beperkte passagiers

Tractoren versierd met kerstlichtjes en kerstbomen reden vrijdagavond door de polder bij Julianadorp en Callantsoog. Aan boord passagiers met een verstandelijke beperking van stichting 's Heeren Loo. "Het is gewoon geweldig dat dit kan in corona-tijd", aldus cliënt Robbie de Wagt.

De kerst rondrit wordt georganiseerd door LTO Noord. "Helemaal fantastisch joh, kijk nou hoe mooi", zegt Martijn van den Berg van LTO Noord enthousiast. "Ik krijg helemaal een brok in m'n keel, al die cliënten die blij zijn en staan te springen."



Met zelftests en mondkapjes kon de tocht tot blijdschap van de cliënten gewoon doorgaan. Want de coronatijd is een zware tijd voor ze. "Door corona zitten de cliënten in een extra isolement. Wij vinden dit voor hen een heel leuk uitje en voor onszelf stiekem natuurlijk ook," aldus Van den Berg.

Hij trommelde lokale boeren op om met de cliënten een kerstoptocht te maken. Het enthousiasme is overweldigend, vinden ook de cliënten. "Het is gewoon zo mooi", zegt Robbie. "Door corona werd alles van ons afgepakt. We mochten niet naar werk of familie, dat was een hel. Dat vandaag door kan gaan is gewoon geweldig. Dat is super!"