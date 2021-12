Expeditie Noord-Holland: "Kunstbloemen uit China zijn duurzamer dan verse bloemen"

Per persoon gooi we in Nederland voor ongeveer 500 kilo per jaar spullen weg. Daar zitten ook bruikbare spullen tussen en dat vinden steeds meer mensen, bedrijven en politici zonde. In deze aflevering van Expeditie Noord-Holland onderzoekt presentator Koen Bugter hoe wij in onze Provincie steeds meer bezig zijn met de circulaire economie.

Een circulaire economie is een keten van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Afval bestaat in een volledig circulaire economie niet, want elke reststroom kan opnieuw gebruikt worden voor het maken van een nieuw product. Gedeputeerde Zita Pels van de Provincie legt uit: "Een circulaire economie is een economie waarin producten veel langer meegaan. Maar ook de grondstoffen die in de producten zitten steeds weer opnieuw gebruiken, want die grondstoffen zoals mineralen en olie raken op. We putten onze aarde langzaam uit, maar ook het gebruik van die grondstoffen kost veel CO2-uitstoot. Daarom hebben we een circulaire economie nodig."

Hergebruikvan Wc-papier

Op het rioolwaterzuiveringsinstallatie in Warmenhuizen wordt normaal gesproken al het wc-papier verbrand. Maar Coos Wessels heeft met zijn bedrijf een oplossing bedacht. Hij maakt van de kleine deeltjes van het weggegooide wc-papier uiteindelijk weer nieuwe producten. "In Nederland gaat ongeveer 22.000 kilo wc-papier per dag het riool in en ongeveer de helft kunnen we weer terugwinnen uit het riool en als grondstof weer inzetten. We zeven het wc-papier uit het riool en daar persen we het water uit. We maken er bijvoorbeeld biocomposiet van of duurzame plantenpotten."

Presentator Koen Bugter wil weten wat al dat hergebruik aan wc-papier ons oplevert als samenleving? Ondernemer Wessels legt uit: "We besparen met dat hergebruik van cellulose (deeltjes wc-papier) zoveel CO2-uitstoot dat we met 800.000 mensen een retourvlucht naar Sydney zouden kunnen maken als je het vergelijkt met de CO2-uitstoot van vliegen."