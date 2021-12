Achtervolging vanuit Amsterdam eindigt in Haarlemse woonwijk, automobilist gevlucht

Een automobilist is vanavond vanuit Amsterdam tot in Haarlem achtervolgd. De achtervolging werd op de A5 ingezet en leidde naar de Amsterdamse Buurt, waar de automobilist z'n beschadigde auto achterliet.

Toen de automobilist op de A5 een stopteken kreeg voor een routinecontrole, ging hij er met 'hoge snelheden' vandoor, vertelt een politiewoordvoerder. Behalve over de A5 leidde de achtervolging over de N205 om in de Amsterdamse Buurt in Haarlem te eindigen.

Auto achtergelaten

Na een crash in de Vooruitgangstraat besloot de achtervolgde bestuurder zijn auto achter te laten. "De inzittende is te voet verder gevlucht en nog niet gevonden", aldus de woordvoerder. "Er wordt naar uitgekeken." Een signalement van de verdachte is niet bekend.

De auto van de verdachte is door de politie in beslag genomen en opgehaald voor onderzoek.