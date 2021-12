Zussen Klemann vieren 35-jarig jubileum: 'Stoppen pas als één van ons dood is'

Suzanne en Monique Klemann zijn al bijna twee jaar bezig met het vieren van het 35-jarig jubileum van hun band Loïs Lane, vertellen ze lachend in het programma Lunchroom op NH Radio. Eind vorig jaar begonnen ze met een feestelijke clubtour, maar door corona, moesten ze daar mee stoppen. Deze herfst konden ze weer een paar keer het podium op. En dat was geweldig, vertelt Suzanne op NH Radio: "Dan stond ik met tranen in mijn ogen. Het feit dat je je centjes niet kunt verdienen is erg, maar dat je je werk niet mag doen, dat is eigenlijk het allerergste."

Hadden de zussen ooit gedacht dat ze na bijna 40 jaar nog steeds zouden optreden? Suzanne niet: "Weet nog wel dat je andere Nederlandse artiesten zag en dat je dacht: 'oh, die zijn al bijna 50. Ik zou nooit zo lang doorgaan met zingen!" Monique voegt toe: "Dat was pathetisch, dat je zo oud bent en nog steeds op een podium staat." Ze hebben veel meegemaakt samen en gingen de wereld rond om op te treden. "Het heeft ons heel veel gebracht en we hebben alles met z'n tweeën mogen doen", zegt Suzanne. "En dan was Suus wel echt mijn oudere zusje", vertelt Monique. "Dat was wel heel veilig voor mij om haar bij me te hebben."

Nog niet klaar

Om te bewijzen dat ze nog lang niet klaar zijn, namen Monique en Suzanne hun hitsingle 'It's the first time' voor de tweede keer op. Met echte violen en alles opnieuw gezongen, met stemmen die wat jaartjes ouder zijn en daardoor 'dieper' klinken, vindt Monique. En de zussen gebruikten de coronaperiode ook voor het opnemen van een cd met Abba-liedjes, door hen ingezongen én zonder zang. "Dan kun je thuis lekker meeblèren", raadt Suzanne aan.



Monique voegt toe: "Het zijn de liedjes die Suze en ik het leukste vinden en dan in een uitvoering met onze eigen band. Dus ietsje steviger, het is rocken op Abba." "En het is een collecter's item", benadrukt Suzanne, "nog niet eerder uitgekomen op cd en het staat niet op Spotify!"

Begintijd

Het nummer roept herinneringen op aan de begintijd van Lois Lane. "Het succes overviel ons een beetje", zegt Monique. "Ik vond mezelf nog helemaal niet goed genoeg, ik was nog in de maak. Ik was 17 en vond dat ik nog heel veel moest leren." Toch stond ze niet veel later op hetzelfde podium als Prince. "Hij was in Scheveningen en zag onze clip langskomen op MTV", vertelt Suzanne. "Hij had zoiets van 'I want those girls'."



Prince wilde de zussen voor zijn voorprogramma in de Nude-tour, waarmee hij toen door Europa ging en nodigde ze uit om naar Parijs te komen. Monique: "We zeiden nee." Wat? Nee? Suzanne licht toe: "Je moet je voorstellen in Nederland waren we toen al heel bekend", en traden ze bijna elke avond op. "We waren kapot. " Als je het goed vindt dat we over drie weken aansluiten, vroegen ze aan Prince. "We dachten daar horen we nooit meer wat van, maar dat was goed."





En nu? Hoelang gaan de zussen Klemann nog door met Loïs Lane? Suzanne: "Mo zegt altijd: 'Lois Lane stopt pas als één van ons dood is'. Nou, dat duurt nog even."