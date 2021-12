Laatste wedstrijd van het jaar eindigt voor Telstar in een doelpuntloos gelijkspel

Jong PSV was beter dan Telstar in de eerste helft. De Eindhovenaren kregen vijf mogelijkheden om de score te openen. Telstar zette daar slechts één kans tegenover.

Telstar-doelman Abdel El Ouazzane was goed op dreef, want hij redde op schoten van Simon Colyn en Johan Bakayoko. Aanvoerder Dennis Vos kreeg de beste kans op de 0-1, maar de Jong PSV'er kopte van dichtbij over na een hoekschop. Ozan Kökcü had de Velsenaren op voorsprong kunnen zetten, maar vanaf randje strafschopgebied schoot de middenvelder met links rakelings naast.

Paar kansjes over en weer

Ook na rust was Kökcü de gevaarlijkste speler bij de ploeg van trainer Andries Jonker. Hij haalde opnieuw een keer uit vanaf randje zestien. En ook deze keer trof het broertje van Feyenoorder Orkun Kökcü geen doel: zijn schot ging over. Aan de andere kant knalde Vos via een Telstar-verdediger net naast.

In blessuretijd kreeg Telstar plots nog twee kansen om drie punten te pakken. Redouan Taha nam het doel onder vuur, maar de PSV-doelman redde. De aanval ging verder, waarna Taha met een voorzet Rashaan Fernandes bediende. De aanvaller tikte helaas net naast.

Na twintig wedstrijden staat de ploeg uit Velsen-Zuid op de zestiende plaats met twintig punten. Over drie weken gaat de competitie verder voor Telstar met de Noord-Hollandse derby tegen koploper FC Volendam.