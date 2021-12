Burgemeester Halsema bij leggen van duizendste struikelsteen: "Heel ontroerend"

Aan de Amstel ter hoogte van het gemeentehuis zijn vanmiddag twee struikelstenen gelegd. Het zijn de 999e en duizendste gedenkstenen in de stad. De stenen werden gelegd voor de familie Lamm. Vader Louis en dochter Ruth Fanny. Burgemeester Femke Halsema was ook aanwezig.

Struikelstenen zijn sinds 2009 een fenomeen in de stad. De koperen stenen worden tussen de straatstenen gelegd voor de huizen waar slachtoffers van de holocaust voor het laatst vrijwillig woonden. Met ruim tien stenen per week werd nummer duizend vandaag gelegd.

De aanvraag kwam van Frank en Fenna Oorthuys. Hun vader, Cas Orthuys, woonde in hetzelfde pand als de familie Lamm. Louis Lamm was een Joodse uitgever en boekenhandelaar die vanuit Duitsland naar Nederland vluchtte. Na het overlijden van zijn vrouw werd hij samen met zijn dochter in 1943 naar Auschwitz gebracht en daar kwam hij om het leven.