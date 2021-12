Nieuwkomer Fenna Swart gaat voor 15 zetels in de Amsterdamse raad: "We gaan het stadsbestuur wegvagen"

IJburger Fenna Swart gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De afgelopen jaren zette Swart zich namens het comité Schone Lucht fel tegen biomassa. Een verschil van opvatting over de komst van de Vattenfall-centrale in Diemen zorgde er zelfs voor dat Swart opstapte als deelraadslid van GroenLinks op IJburg. Nu gaat ze met haar partij St3m dus proberen de Stopera in te komen. Aan haar ambities zal het niet liggen: "We gaan voor 15 zetels."

"We denken dat we het huidige stadsbestuur echt gaan wegvagen, want iedereen is er goed klaar mee", aldus Swart. Het moge duidelijk zijn: de plannen van de antibiomassa-activist zijn groot. "Wij zijn een hele pragmatische beweging met heel veel bewoners die niet alleen betrokken zijn bij de stad, maar die ook heel veel expertise en kennis bezitten. Meer expertise en kennis dan de huidige beleidsmakers die het voor het zeggen hebben."

Maar, zo verzekert Swart: "Wij zijn geen one issue-partij. Daarom zeggen we ook: een energietransitie op basis van gezond verstand. Dan hebben we het ook over windturbines. Bewoners willen die ook niet in hun achtertuin. En we willen geen biomassacentrales. Maar überhaupt: hoe we omgaan met het gas. Het huidige stadsbestuur zegt: we willen zo snel mogelijk van het gas af, maar er is helemaal geen alternatief."

De afgelopen jaren profileerde Swart zich dus voornamelijk in het debat aangaande energietransitie. Zo had ze in maart van dit jaar een felle discussie in Nieuwsuur met GroenLinks-leider Jesse Klaver over biomassa. De vraag rijst dan ook hoe breed georiënteerd haar nieuwe partij zal zijn.

Die "energietransitie op basis van gezond verstand" is een van de drie speerpunten van de partij, die worden gesymboliseerd door de '3' in St3m. "Verder willen we terug naar een integer stadsbestuur, waarbij het bestuur weer in debat gaat met de bewoners. En als derde willen we dat de overheid het stadsbestuur weer duidelijke kaders gaat geven zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn. En die duidelijkheid is nu helemaal weg", meent Swart.

Warmte

Terug naar de biomassa. Want een 'nee' tegen die vorm van energietransitie, betekent logischerwijs dat de warmtenetten in de stad op een andere manier van warmte voorzien moeten gaan worden. Hoe krijg je dat voor elkaar?

"Een goede vraag", zegt Swart. "Voorlopig is het het allerbelangrijkst om de stimuleringssubsidies opnieuw te verdelen, grootschalig te isoleren en te investeren in innovatieve aquathermie en geothermie. Er is heel veel water, ook hier op IJburg. Maar daar gaat structureel te weinig geld heen, waardoor je over vijf jaar nog steeds zou kunnen zeggen: er zijn geen alternatieven. En dat verandert op het moment dat je het geld grootscheeps gaat investeren in de veelbelovende initiatieven die nu al gaande zijn, maar structureel te weinig aandacht krijgen."