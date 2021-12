Vuurwerkbom bij woning in Amstelveen: "Ik dacht dat mijn huis zou instorten"

Een harde explosie zorgde er vannacht voor dat bewoners van de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen rechtop in hun bed zaten. Op vier plaatsen was bij een woning zwaar vuurwerk aangebracht dat rond 4 uur ontplofte.

Explosie - NH Nieuws

"Ik was helemaal in shock. Mijn jongste dochter was ook helemaal in paniek". Buurvrouw Karin de Zeeuw is geschrokken. Ook een andere buurtbewoner werd wakker van de knal. "De politie en brandweer was er gelijk bij. Ik dacht: 'Wat is er gebeurd?'"

Quote "Ravage! Overal ligt glas in de gang. Krijtsporen op de trap en flinke scheuren in de muur" Karin de Zeeuw - Buurvrouw

De Zeeuw gaat na de knal naar buiten en treft de buren aan, bij wie zojuist de explosie heeft plaatsgevonden. "Ze zijn hier vannacht allemaal rond vier uur naar binnen gegaan. De politie en recherche heeft het hele huis onderzocht." De bewoners waren op het moment van de explosie aanwezig in de woning, maar er raakte niemand gewond. Een kind dat aanwezig was in de woning is door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege piepende oren.

Niet de eerste keer Het huis van de buren is volgens de Zeeuw helemaal in puin. "Overal krijtsporen op de trap, scheuren in de muur, de deur sluit niet meer lekker en de wc lag helemaal onder het glas. Een ravage". Het was niet de eerste keer dat er een explosie in de straat plaatsvond. Vorig jaar september was er ook sprake van een explosie in de straat en ook toen ging het om zwaar vuurwerk. De buren hebben geen idee waar de explosies mee te maken hebben. De politie onderzoekt nog of de verschillende explosies met elkaar te maken hebben en roept getuigen op om zich te melden.