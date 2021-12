Man (35) aangehouden in Zaanstreek voor gewelddadige roofoverval in Duitsland

Op 20 november vorig jaar zou de verdachte met enkele anderen in Hückelhoven, net over de grens bij Limburg, een man voor zijn woning hebben overvallen. Toen de 21-jarige dochter van de man haar vader te hulp schoot, werden ze allebei beschoten en raakten levensgevaarlijk gewond, schrijft de Duitse politie.

De overvallers vluchtten vervolgens met een grote som geld in een auto met Nederlands kenteken. Omdat ze onderweg betrokken raakten bij een ongeluk, besloten ze te voet verder te vluchten.

Overlevering

De verdachte heeft de Nederlandse nationaliteit, maar het is niet bekend of hij ook in Noord-Holland woont. Ook is nog onduidelijk waar en wanneer de verdachte exact is opgepakt. Bij zijn aanhouding waren ook Duitse rechercheurs aanwezig. Hij zit op dit moment in voorarrest in Nederland, in afwachting van zijn overlevering aan Duitsland.