Op zoek naar nieuwe Lief en Leedstraten: "Kan soms nét het verschil maken"

Bijna anderhalf jaar geleden kwamen er in Schalkwijk zes officiële Lief en Leedstraten. Dit zijn straten waar buren elkaar helpen en er voor elkaar zijn. Eén persoon is de gangmaker en verantwoordelijk voor zijn straat. Hij of zij krijgt geld om af en toe iets te kopen. "Een bloemetje als iemand ziek is bijvoorbeeld", aldus Floor. "Dat kan soms nét het verschil maken."

Behoefte aan contact

Inmiddels zijn er ruim dertig Lief en Leedstraten in Haarlem, maar als het aan Floor ligt dan worden dat er nog veel meer. "Daarom zijn we vandaag op pad om mensen te enthousiasmeren om ook een straat te beginnen en om te laten zien hoe leuk het is om met elkaar in contact te komen. We denken dat er veel bewoners zijn die behoefte hebben aan meer contact maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Wij kunnen ze daarbij helpen."

Cor van Heems woont sinds een paar jaar in een appartementencomplex aan de Laan van Berlijn. Anderhalf jaar geleden heeft hij zich aangemeld als gangmaker in zijn straat. "Het is hartstikke leuk want je maakt mensen altijd blij met wat je doet. Met Pasen had ik voor iedereen een cupcake gevuld met eitjes. Op een briefje had ik geschreven dat ze mij kunnen waarschuwen als iemand ziek is, of als er andere dingen aan de hand zijn. Zo weet ik wanneer ik iets kan betekenen."