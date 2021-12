De Aftrap: Marciano Vink genoot altijd van de vijandigheid tijdens de Klassieker

Feyenoord - Ajax is natuurlijk dé wedstrijd van dit weekend. In onze voetbaltalkshow De Aftrap op tv blikken oud-Ajacied Marciano Vink en cabaretier Peter Heerschop vooruit op de Klassieker. Dit keer hij zonder het Feyenoord-publiek gespeeld, maar volgens Vink gaf dat de Ajax-spelers ook een boost. "Als je de tunnel uitkwam, groeide er iets van: 'we zullen jullie stil krijgen'."

Vink speelde in vier Klassiekers mee. "We gingen er altijd wel naartoe met het idee; we gaan hier winnen. We speelden eigenlijk altijd vrij goed."