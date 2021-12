Amsterdam NL V Weer geen vreugdevuur in Floradorp: "Het breekt mijn hart"

Het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord gaat niet door. Net als vorig jaar gooit corona roet in het eten. Dit jaar zou het 70-jarige jubileum gevierd worden van de avond die veel Floradorpers omschrijven als het hoogtepunt van het jaar.

Organisator Patrick van Bronswijk is teleurgesteld in de beslissing van stadsdeel Noord, dat vanwege de coronamaatregelen geen vergunning kon verlenen. "Ik vind het echt erg dat het dit jaar weer niet door kan gaan, vertelt hij vanaf het grasveldje aan de Floraweg. "Ik ben ermee opgegroeid. Toen ik anderhalf jaar oud was, deed ik mijn vingers tegen het raam en had ik brandblaren op mijn vingers. Zo dichtbij zat ik bij het vuur. Voor mij hoort het bij mijn identiteit als Amsterdammer, als Noorderling, als Floradorper. Echt, ik weet niet beter.” Net als Van Bronswijk zijn ook veel andere Floradorpers teleurgesteld. Volgens hen draagt het vreugdevuur enorm bij aan sociale cohesie in de buurt: "We kijken allemaal naar elkaar om. Met Oud en Nieuw worden oude mensen aan de arm meegenomen om naar het vuur te kijken. Echt, ik vind het dood- en doodjammer”, vertelt een vrouw.

Quote "Kijk, de koning, Amalia en meneer Grapperhaus mogen een leuk feestje geven. Maar als hier 200 man staat, dan wordt er wél opgetreden" patrick van bronswijk - organisator

Volgens Van Bronswijk is juist het vreugdevuur een manier om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. "Sinds dat de brandstapel hier ligt, is het gewoon een goed georganiseerd feest en is er geen schade in de rest van de buurt. Is er geen berg, dan gaan mensen her en der fikkies stoken. Als ze brandhout tekort komen, dan gaat er een hekkie en een poortje aan, dat is gewoon minder." Ook vindt hij dat er met twee maten wordt gemeten. "Kijk, de koning en Amalia en meneer Grapperhaus mogen een leuk feestje geven. Maar als hier tweehonderd man staat, dan wordt er wél opgetreden. Daar begrijp ik niks van, vertelt hij.