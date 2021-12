Ten minste vier jonge vuurwerkslachtoffers opgenomen in Beverwijk na TikTok-challenge

Door een TikTok-challenge zijn al meerdere jonge vuurwerkslachtoffers opgenomen in het Brandwondencentrum Beverwijk. Landelijk zouden er onder invloed van filmpjes op het sociale medium al meer dan tien kinderen gewond zijn geraakt. "Het is in om op een grondbloem te gaan staan."

Prinse legt uit hoe de kinderen gewond raken. "Ze worden uitgedaagd om op een brandende grondbloem te gaan staan, maar omdat de grondbloem dan z'n warmte niet kwijt kan, brandt hij door de schoenzool heen de voet in." In veel gevallen moet er worden geopereerd en revalideren kan zomaar een jaar in beslag nemen.

De meeste slachtoffers zijn tussen de 10 en 17 jaar oud. Het is niet bekend waar de slachtoffers in het Beverwijkse Brandwondencentrum vandaan komen. Vanwege het beperkte aantal brandwondencentra in Nederland - behalve in Beverwijk in Rotterdam en in Groningen - behandelen de centra patiënten uit het hele land.

Campagne vervroegd

Normaal gesproken waarschuwt de Brandwondenstichting, net als het Brandwondencentrum gevestigd in Beverwijk, pas tussen Kerst en Oud & Nieuws voor vuurwerkletsel. "Maar omdat we merken dat er al meer slachtoffers bij de brandwondencentra binnenkomen dan gebruikelijk, zijn we dit jaar eerder begonnen."

Ze doelt op de campagne 'Kindervuurwerk is geen kinderspel', waarmee artsen van de drie Nederlandse brandwondencentra en de Brandwondenstichting de gevaren van kindervuurwerk onder de aandacht willen brengen.