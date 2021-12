Drugswoningen in Oost en Zuid voor drie maanden dicht

Twee woningen in Oost en Zuid zijn op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. In de woningen werden drugs aangetroffen.

In een woning aan de Dever in Zuid trof de politie een hennepkwekerij aan. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt en de woning werd niet bewoond. Daarnaast was de beveiliging uit de gasleiding gehaald, waardoor er een reëel gevaar was op een explosie bij een gaslek.

Aan de Batjanstraat in Oost werden harddrugs, verpakkingsmaterialen en contant geld aangetroffen. Ook blijkt uit onderzoek dat er vanuit de woning drugs werd verhandeld.

Om de openbare orde en veiligheid in de buurten te herstellen zijn de woningen voor drie maanden gesloten.